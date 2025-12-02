Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach Fahrradbesitzer (Foto)

Hemer (ots)

Durch die Polizei wurde in Hemer ein Pedelec (Bild im Anhang) aufgefunden, nun wird der Besitzer gesucht. Es wurde zusammen mit einem anderen Fahrrad an einer verlassenen Halle aufgefunden und stammt womöglich aus einem Diebstahl aus den vergangenen Wochen, das zweite Fahrrad konnte auf Grund einer bereits bestehenden Diebstahlsanzeige dem Besitzer zugeordnet werden. Nun wird der Eigentümer des abgebildeten Pedelecs gesucht, Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter den bekannten Rufnummern entgegen. (lubo)

