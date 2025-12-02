PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach Fahrradbesitzer (Foto)

POL-MK: Suche nach Fahrradbesitzer (Foto)
  • Bild-Infos
  • Download

Hemer (ots)

Durch die Polizei wurde in Hemer ein Pedelec (Bild im Anhang) aufgefunden, nun wird der Besitzer gesucht. Es wurde zusammen mit einem anderen Fahrrad an einer verlassenen Halle aufgefunden und stammt womöglich aus einem Diebstahl aus den vergangenen Wochen, das zweite Fahrrad konnte auf Grund einer bereits bestehenden Diebstahlsanzeige dem Besitzer zugeordnet werden. Nun wird der Eigentümer des abgebildeten Pedelecs gesucht, Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter den bekannten Rufnummern entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

