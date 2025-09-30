Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte und eine Straßensperrung im Berufsverkehr

Jülich (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß an der Einmündung L241/B55 am gestrigen Morgen (29.09.2025) erlitten die Fahrer von zwei Pkw glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme im laufenden Berufsverkehr komplett gesperrt werden.

Gegen 07:05 Uhr kam es zum Unfall, als ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Inden von der L241 nach links auf die B55 abbiegen wollte und hierbei einen entgegenkommenden Pkw übersehen hatte. Der 39-jährigen Fahrerin dieses Fahrzeuges aus Jülich gelang es trotz umgehend eingeleiteter Notbremsung nicht mehr, eine Kollision mit dem vor ihr abbiegenden Pkw zu verhindern. Bei der Kollision zwischen beiden Fahrzeugen im Einmündungsbereich verletzten sich beide Fahrzeugführer glücklicherweise nur leicht. Beide Unfallbeteiligten mussten jedoch durch den alarmierten Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Zur Durchführung der Unfallaufnahme musste die Landstraße 241 in Höhe der Auffahrt zur B55 komplett gesperrt werden. Das sorgte für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge waren so erheblich beschädigt, dass sie durch Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

