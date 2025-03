Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Sonntag beschädigte ein 21-Jähriger eine Zapfsäule.

Ulm (ots)

Kurz nach 19 Uhr betankte der 21-Jährige sein Auto an einer SB Tankstelle in der Göppinger Straße. Während des Tankvorgangs setzte sich der Mann wieder in seinen Mercedes. Als der Tank voll war fuhr er weg. Die Zapfpistole steckte noch im Tankstutzen und blieb hängen. Dadurch wurde die Tanksäule und der Schlauch beschädigt. Der 21-Jährige hielt an und steckte die Zapfpistole zurück. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weg. Eine Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. Dank einer Videoaufzeichnung konnte der Verursacher schnell ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

