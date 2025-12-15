PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Exhibitionistische Handlungen, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung soll es am frühen Samstagmorgen vor einer Bäckerei in der Hauptstraße gekommen sein. Ein 28-Jähriger soll kurz vor 5:30 Uhr immer wieder den Blickkontakt zu einer Frau gesucht und hierbei an seinem Glied manipuliert haben. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann konnte von alarmierten Beamten des Polizeireviers Kehl vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mögliche weitere Frauen, die durch das Verhalten des Festgenommenen belästigt wurden oder Zeugen, die die Tathandlung beobachten haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

