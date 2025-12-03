Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81/Freiberg am Neckar: Mehrerer Fahrzeuge nach Unfall mit Warnbaken beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (03.12.2025) gegen 04:45 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) bei Freiberg am Neckar zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Lenker eines VW befuhr zunächst die BAB 81, zwischen den beiden Anschlussstellen LB-Nord und Pleidelsheim, in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Höhe Freiberg am Neckar übersah er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit eine eingerichtete Baustelle auf der Fahrbahn und kollidierte folglich mit mehreren als Fahrbahnteiler aufgestellten Warnbaken. Hierdurch wurden die Warnbaken auf die mittlere und rechte Durchgangsfahrspur geschleudert, wo im nachfolgenden Verkehr drei weitere Fahrzeuge mit den Baken kollidierten. Durch den Verkehrsunfall entsandt an dem VW ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An einem Audi, einem Mercedes und einem Lkw entstand durch die Kollision mit den auf der Fahrbahn liegenden Warnbaken ein Sachschaden von rund 5.500 Euro, die Baken selbst wiesen einen Schaden von rund 2.000 Euro auf.

