Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Rathausfassade mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich bereits zwischen Freitag (28.11.2025) und Samstag (29.11.2025) beschmierten noch unbekannte Täter Teile der Rathausfassade sowie der Fenstersimse des Rathauses in der Hauptstraße in Hochdorf. Mit roter Sprühfassade schmierten die Täter verschiedene Schriftzüge sowie ein verfassungsfeindliches Symbol auf die Fassade. Hierdurch entsandt ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell