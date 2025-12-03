PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Rathausfassade mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich bereits zwischen Freitag (28.11.2025) und Samstag (29.11.2025) beschmierten noch unbekannte Täter Teile der Rathausfassade sowie der Fenstersimse des Rathauses in der Hauptstraße in Hochdorf. Mit roter Sprühfassade schmierten die Täter verschiedene Schriftzüge sowie ein verfassungsfeindliches Symbol auf die Fassade. Hierdurch entsandt ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
  • 03.12.2025 – 11:40

    POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Gaststätte

    Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag (02.12.2025) verschafften sich noch unbekannte Einbrecher, über ein Fenster gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Johannes-Daur-Straße in Korntal. Die Täter hebelten das Fenster vollständig heraus und brachen die aufgestellten Automaten im Inneren auf. Bislang steht weder fest, was genau die Unbekannten gestohlen haben, noch wie hoch der entstandene Sachschaden ist. ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:40

    POL-LB: Stenheim an der Murr: Trunkenheitsfahrt endet auf der Kreisstraße 1676

    Ludwigsburg (ots) - Aufgrund einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar am Dienstagnachmittag (02.12.2025) einen alkoholisierten 67 Jahre alten Mercedes-Lenker aus dem Verkehr ziehen. Gegen 14:25 Uhr alarmierte die Zeugin, die zunächst auf der Landesstraße 1100 bei Steinheim an der Murr hinter dem ...

    mehr
