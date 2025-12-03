Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Spendensammlungsbetrüger unterwegs - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit der dreisten Masche des Spendensammlungsbetrugs trat ein 40-jähriger Mann am Dienstag (02.12.2025) zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen auf. Hier soll er mehreren Personen auf dem Parkplatz mit Gestiken und einem mitgeführten Zettel wortlos glaubhaft gemacht haben, dass er für einen angeblichen Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder Spenden sammeln würde. Nachdem eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen auf den Betrüger aufmerksam wurde, versuchte sich dieser sofort seiner mitgeführten Spendensammlungsliste zu entledigen. Die Beamten nahmen den Betrüger vorläufig fest und stellten die Spendensammlungsliste, auf welcher bereits 13 vermeintliche Spendende unterschrieben hatten, sicher. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen und etwaige Geschädigte zu dem Vorfall. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

