PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Spendensammlungsbetrüger unterwegs - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit der dreisten Masche des Spendensammlungsbetrugs trat ein 40-jähriger Mann am Dienstag (02.12.2025) zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen auf. Hier soll er mehreren Personen auf dem Parkplatz mit Gestiken und einem mitgeführten Zettel wortlos glaubhaft gemacht haben, dass er für einen angeblichen Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder Spenden sammeln würde. Nachdem eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen auf den Betrüger aufmerksam wurde, versuchte sich dieser sofort seiner mitgeführten Spendensammlungsliste zu entledigen. Die Beamten nahmen den Betrüger vorläufig fest und stellten die Spendensammlungsliste, auf welcher bereits 13 vermeintliche Spendende unterschrieben hatten, sicher. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen und etwaige Geschädigte zu dem Vorfall. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 09:44

    POL-LB: Freiberg am Neckar: Unfallflucht in der Gerhart-Hauptmann-Straße

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Pkw-Lenker beschädigte am Montag (01.12.2025) zwischen 09:20 Uhr und 16:00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Gerhart-Hauptmann-Straße in Freiberg am Neckar geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 09:44

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 8.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Pkw-Lenker beschädigte zwischen Montag (01.12.2025) 22:00 Uhr und Dienstag (02.12.2025) 09:00 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Farbstraße in Bietigheim-Bissingen geparkten Transporter der Marke Ford. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Zeugen, die ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 09:43

    POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Unfallflucht in der Straße "Schießmauer" gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekannter Pkw-Lenker am Dienstagabend (02.12.2025) gegen 22:00 Uhr einen in der Straße "Schießmauer" in Herrenberg geparkten Audi. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unbekannte, der mutmaßlich mit einem dunklen Seat unterwegs war, aus dem Staub. Der Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren