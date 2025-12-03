Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Unfallflucht in der Straße "Schießmauer" gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekannter Pkw-Lenker am Dienstagabend (02.12.2025) gegen 22:00 Uhr einen in der Straße "Schießmauer" in Herrenberg geparkten Audi. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unbekannte, der mutmaßlich mit einem dunklen Seat unterwegs war, aus dem Staub. Der Sachschaden am Audi beträgt etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

