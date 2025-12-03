POL-LB: Magstadt: Audi in der Weilemer Straße zerkratzt - Zeugen gesucht
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter beschädigten zwischen Montag (01.12.2025) 23:00 Uhr und Dienstag (02.12.2025) 09:30 Uhr einen in der Weilemer Straße in Magstadt geparkten Audi. Die Unbekannten zerkratzten den Lack und die Heckscheibe. Weiter rissen sie einen Scheibenwischer ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen unter Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.
