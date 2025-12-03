Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Unbekannter beschädigt Messfahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Ein 61 Jahre alter Mitarbeiter saß am Montag (01.12.2025) in einem vom Landratsamt eingesetztes Messfahrzeug in der Bahnhofstraße in Großsachsenheim, um Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen durchzuführen. Gegen 11:45 Uhr näherte sich ein noch unbekannter Mann dem Pkw und begann unvermittelt mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand auf die beiden Fahrzeugreifen der Beifahrerseite einzustechen. Hierbei zerstach er mindestens den vorderen Reifen. Nachdem der Mitarbeiter aus seinem Fahrzeug stieg, rannte der Unbekannte in Richtung Mühlstraße davon. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Der Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alter und rund 180 bis 190 Zentimeter großer Mann beschrieben. Er soll mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte, bekleidet gewesen sein. Unter der Kapuze soll er eine dunkle Wollmütze getragen haben.

Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand er polizeilichen Ermittlungen. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

