Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Unbekannter belästigt Kinder - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu Vorfällen, die sich am Montag (01.12.2025) und Dienstag (02.12.2025) in Großbottwar und im Ortsteil Winzerhausen ereignet haben.

Ein siebenjähriges Mädchen war am Montagmittag gegen 12:30 Uhr in einem Bus vom Schulzentrum Großbottwar nach Winzerhausen unterwegs. Ein bislang unbekannter Mann setzte sich offenbar neben sie, sprach sie an und berührte sie am Bein. Zwei zehnjährige Mädchen konnten den Sachverhalt beobachten und kamen hinzu, um der Siebenjährigen zu helfen. Der Unbekannte stieg daraufhin in Winzerhausen aus dem Bus und ging davon.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen jungen Mann im Alter von etwa 20 Jahren gehandelt haben. Er wird als etwa 180 cm groß und schlank oder dünn beschrieben und könnte eventuell einen Drei-Tage-Bart getragen sowie kurze schwarze Haare gehabt haben. Er soll mit einer dunklen Hose, einer dunklen Winterjacke mit Kapuze sowie Sportschuhen oder Sneakers bekleidet gewesen sein und eine Bauchtasche mitgeführt haben, die er quer über die Brust trug.

Etwa eine Stunde später wurde ein elfjähriges Mädchen im Bereich der Grönerstraße in Winzerhausen von einem Unbekannten angesprochen. Weiterhin kam es am 02.12.2025 im Bereich einer Grundschule in Großbottwar zu einem ähnlichen Vorfall. Eine Schülerin wurde dort gegen 12:30 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen, woraufhin das Mädchen weglief und eine Lehrkraft informierte.

In allen drei Sachverhalten könnte es sich der Beschreibung nach um dieselbe Person gehandelt haben.

Da sich alle Vorfälle zur Tageszeit in der Öffentlichkeit abgespielt haben, könnte es möglicherweise Zeugen für die beschriebenen Sachverhalte geben. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell