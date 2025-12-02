Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Zeugen wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen 18-jährigen BMW-Lenker, der sich am Montag (01.12.2025) gegen 19:30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) bei Sindelfingen mutmaßlich ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen lieferte. Einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion fiel zunächst der BMW im Baustellebereich zwischen den Autobahnanschlussstelle Böblingen/Hulb und Böblingen/Sindelfingen in Fahrtrichtung Stuttgart auf, der augenscheinlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten hatte. Hierbei überholte der BMW-Lenker auch mehrfach auf dem rechten der beiden Fahrtstreifen andere Verkehrsteilnehmende und schlängelte sich mit weiterhin stark überhöhter Geschwindigkeit durch den Verkehr, bevor er durch die nacheilende Streifenwagenbesatzung eingeholt und gestoppt werden konnte. Ob es durch die Fahrmanöver des 18-Jährigen zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmender kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrweise des 18-Jährigen geben können oder hierdurch gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell