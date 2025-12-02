PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht mit 6.000 Euro Schaden -Korrigierte Fassung-

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker zwischen Samstag (29.11.2025) 15:30 Uhr und Montag (01.12.2025) 16:00 Uhr zwei geparkte Pkw auf einem Parkplatz in der Leibnitzstraße in Böblingen. Gemäß den ersten Ermittlungen touchierte der Unbekannte zunächst einen geparkten VW und anschließend einen geparkten Audi. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen. In der Erstmeldung von 09:31 Uhr hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Wir bitten, den Umstand zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

