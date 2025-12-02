PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Diebstahl zweier Fahrzeuge gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt derzeit wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zweier Fahrzeuge, die zwischen Freitag (28.11.2025) 00:00 Uhr und Montag (01.12.2025) 14:00 Uhr von einem Gelände eines Autohandels in der Neckarstraße in Sindelfingen entwendet wurden. Die beiden Fahrzeuge, ein schwarzer Pkw BMW der "3er" Baureihe sowie ein weißer Mercedes Kleintransporter vom Typ "Sprinter", standen ohne amtliche Kennzeichen und verschlossen auf dem Firmengelände geparkt. Die noch unbekannten Täter schlossen mutmaßlich die Fahrzeuge kurz und fuhren anschließend in unbekannte Richtung davon. Der Verkaufswert der beiden Fahrzeuge wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

