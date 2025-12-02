Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Audi in der Bergstraße zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschädigten am Montag (01.12.2025) zwischen 10:00 Uhr 11:00 Uhr einen in der Bergstraße in Hildrizhausen geparkten Audi. Hierbei zerkratzten die Unbekannten mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

