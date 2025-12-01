Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit Rettungsfahrzeug in der Gebersheimer Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (29.11.2025) gegen 12:25 Uhr im Bereich der Gebersheimer Straße in Leonberg ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten befuhr ein 35-jähriger Rettungswagenfahrer die Gebersheimer Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich befuhr ein 68-jähriger VW-Lenker den linken der beiden Fahrstreifen der Brennerstraße in Richtung Gebersheimer Straße. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

