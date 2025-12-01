PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannte beschädigt Pkw - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter in Marbach am Neckar. Zwischen Samstag (29.11.2025) 22.00 Uhr und Sonntag (30.11.2025) 3.30 Uhr zerkratzte der Unbekannte einen Mercedes, der auf einem Parkplatz in der Grabenstraße abgestellt war. Zudem schlug der Täter ein Loch in einen der Scheinwerfer sowie in die Kappe eines Außenspiegels.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

