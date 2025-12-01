PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 100 Metern verteilte sich ein Trümmerfeld auf der Landesstraße 1110 bei Bietigheim-Bissingen, nachdem ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (29.11.2025) zwischen 00.00 Uhr und 01.10 Uhr von der Fahrbahn abgekommen war.

Der Unbekannte fuhr mutmaßlich von Bissingen kommend in Richtung Bundesstraße 27, als er in einer Linkskurve vor der Kreuzung in Richtung Tamm nach links von der Straße abkam. Dort fuhr er auf einen Fahrbahnteiler und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, das aus der Verankerung gerissen und in den Grünstreifen geschleudert wurde. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mindestens 150 Euro zu kümmern.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte der Unbekannte mit einem schwarzen Pkw des Herstellers VW unterwegs gewesen sein, der in Folge des Unfalls deutliche Beschädigungen aufweisen dürfte.

Ob andere Verkehrsteilnehmende durch die Trümmerteile auf der Fahrbahn geschädigt wurden, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie etwaige Geschädigte, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

