Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn, Jettingen, Leonberg: Mehrere Einbrüche im Landkreis Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Bereits zwischen Freitag (28.11.2025) 17:00 Uhr und Samstag (29.11.2025) brachen bislang unbekannte Täter in eine Grundschule in der Stuttgarter Straße in Steinenbronn ein. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Dort schlugen sie eine Glasfront ein und brachen im Folgenden mehrere Türen auf. Die Täter brachen im Rektorat eine Geldkassette auf und entwendeten einen unbekannten Bargeldbetrag. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Waldenbuch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Am Samstag (29.11.2025) zwischen 14:30 Uhr und 18:45 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus im Finkenweg in Unterjettingen. Die Unbekannten durchwühlten die Wohnräume und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter Tel.07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Am Sonntag (30.11.2025) brachen noch unbekannte Täter zwischen 17:45 Uhr und 19:00 Uhr in ein Wohnhaus im Katzenbühlweg in Leonberg ein. Sie hebelten ein Fenster auf und entwendeten aus dem Inneren Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
