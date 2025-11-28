Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Einbrüche in Lagerhalle und mehrere Baucontainer

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Donnerstag (27.11.2025) 17:30 Uhr und Freitag (28.11.2025) 07:00 Uhr auf einem Firmengelände in der Josef-Beyerle-Straße in Weil der Stadt ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen vier Bau- und Bürocontainer sowie eine Lagerhalle auf. Sie entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag und verschiedene Werkzeuge von unbekanntem Wert. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Weil der Stadt nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

