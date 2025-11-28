PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Vandalismus in Tiefgarage gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Mittwoch (26.11.2025) 23:15 Uhr und Donnerstag (27.11.2025) 02:00 Uhr in einer Tiefgarage im Wilhelmine-Reichard-Weg in Böblingen ihr Unwesen. Die Unbekannten rissen Brandschutzmatten und Stromkabel von den Wänden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Wie die Täter in die Tiefgarage gelangt sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

