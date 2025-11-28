PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Pkw-Lenker kollidiert mit Laternenmast

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 45 Jahre alter VW-Lenker am Donnerstag (27.11.2025) gegen 17.35 Uhr nach links von der Fahrbahn ab, als er die Stammheimer Straße in Möglingen entlangfuhr. Kurz nach der Unterführung der Landesstraße 1140 kollidierte der VW-Lenker frontal mit einem Laternenmast sowie einem angrenzenden Gebäude. Der 45-Jährige wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro belaufen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 11:46

    POL-LB: Herrenberg: Mehrere Fahrzeuge in Industriegebiet beschädigt

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter zwischen Mittwoch (26.11.2025) 19.00 Uhr und Donnerstag (27.11.2025) 10.00 Uhr in einem Industriegebiet in Herrenberg-Gültstein. Der Unbekannte zerkratzte in der Rigipsstraße fünf geparkte Fahrzeuge der Hersteller Volvo, Mercedes, VW sowie Toyota. Zeugen, die ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:19

    POL-LB: Herrenberg: Pkw aufgebrochen

    Ludwigsburg (ots) - Mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von insgesamt rund 1.000 Euro entwendete ein noch unbekannter Täter am frühen Donnerstag (27.11.2025) gegen 3.50 Uhr in Herrenberg-Gültstein. Der Unbekannte schlug zunächst eine Scheibe eines in der Marie-Curie-Straße geparkten Mercedes Sprinter ein. Anschließend stahl er das Werkzeug und flüchtete. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Der ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:12

    POL-LB: Asperg: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzungsdelikt am Bahnhof

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Donnerstag (27.11.2025) gegen 14.50 Uhr ein Körperverletzungsdelikt am Bahnhof in Asperg beobachtet haben. Nachdem es gegen 10.00 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren