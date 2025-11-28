Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Pkw-Lenker kollidiert mit Laternenmast

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 45 Jahre alter VW-Lenker am Donnerstag (27.11.2025) gegen 17.35 Uhr nach links von der Fahrbahn ab, als er die Stammheimer Straße in Möglingen entlangfuhr. Kurz nach der Unterführung der Landesstraße 1140 kollidierte der VW-Lenker frontal mit einem Laternenmast sowie einem angrenzenden Gebäude. Der 45-Jährige wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro belaufen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

