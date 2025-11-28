Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzungsdelikt am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Donnerstag (27.11.2025) gegen 14.50 Uhr ein Körperverletzungsdelikt am Bahnhof in Asperg beobachtet haben.

Nachdem es gegen 10.00 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen war, befanden sich auch am Donnerstagnachmittag noch einige Einsatzkräfte im Bereich der Unfallörtlichkeit. Ein bislang unbekannter Mann soll hiervon Fotos mit seinem Handy gemacht haben. Ein 26 Jahre alter Passant bat ihn, dies zu unterlassen, worauf der Unbekannte ihm ins Gesicht schlug. Der 26-Jährige hielt den Täter fest und es kam zu einem Gerangel, währenddessen die beiden Männer zu Boden gingen und der Täter sein Opfer erneut schlug. Zeugen zogen den leicht verletzten 26-Jährigen im weiteren Verlauf vom Täter weg, der hierauf die Flucht ergreifen konnte. Der Mann soll zwischen 19 und 21 Jahren alt gewesen und etwa 175 cm groß gewesen sein. Er hat dunkle kurze Haare und einen Kinnbart. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer dicken schwarzen Daunenjacke bekleidet und trug schwarze Handschuhe. Er wurde als südländischer Typ beschrieben.

Darüber hinaus bittet auch die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, die die Ermittlungen zum tödlichen Unfall führt, Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell