Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Asperg: tödlicher Unfall im Bereich des Bahnhofs

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (27.11.2025) ereignete sich kurz vor 10.00 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Asperg ein tödlicher Unfall. Die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein 58 Jahre alter Linienbusfahrer vom Busbahnhof kommend in die Alleenstraße eingefahren ist. Nahezu zeitgleich soll eine 68 Jahre alte Fußgängerin die Alleenstraße entlanggegangen sein und die Ausfahrt des Busbahnhofs überquert haben. Aus noch ungeklärter Ursache wurde die Frau von dem Bus erfasst und geriet darunter. Die 68-Jährige erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Der Busfahrer sowie die etwa sieben Insassen des Busses blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter beauftragt. Der Linienbus wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

