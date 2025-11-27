PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (25.11.2025) zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Weil der Städter Straße in Renningen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen dort geparkten VW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro zu kümmern. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es ich bei dem Verursacher um einen Lkw mit Anhänger für Fahrzeugtransporte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.dein Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 11:03

    POL-LB: Böblingen: Zeugen zu Unfallflucht mit hohem Sachschaden in der Bunsenstraße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich mutmaßlich am Mittwochmorgen (26.11.2025) in der Bunsenstraße in Böblingen ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand abgestellten Mercedes, beschädigte diesen auf der gesamten Fahrerseite und ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 11:02

    POL-LB: Magstadt: Unfallflucht in der Hutwiesenstraße

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (26.11.2025) zwischen 06:45 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim rückwärts Rangieren in der Hutwiesenstraße in Magstadt einen ordnungsgemäß geparkten Peugeot. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:56

    POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in der Weimarstraße

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich beim Rückwärtsausparken beschädigte am Mittwoch (26.11.2025) zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen seitlich am Fahrbahnrand der Weimarstraße geparkten VW. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der Fahrer des VW bemerkte eine Notiz mit einer Telefonnummer an seiner Windschutzscheibe, als er zu seinem Wagen kam. Bislang konnte über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren