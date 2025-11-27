Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (25.11.2025) zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Weil der Städter Straße in Renningen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen dort geparkten VW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro zu kümmern. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es ich bei dem Verursacher um einen Lkw mit Anhänger für Fahrzeugtransporte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.dein Verbindung zu setzen.

