Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen zu Unfallflucht mit hohem Sachschaden in der Bunsenstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich mutmaßlich am Mittwochmorgen (26.11.2025) in der Bunsenstraße in Böblingen ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand abgestellten Mercedes, beschädigte diesen auf der gesamten Fahrerseite und machte sich anschließend unerlaubt davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

