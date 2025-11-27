PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfallflucht auf Einkaufsmarktparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand am Dienstag (25.11.2025) zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Stuttgarter Straße in Schwieberdingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte die hintere rechte Seite eines geparkten Mercedes und machte sich anschließend kurzerhand davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

