Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Zeugen nach Unfallflucht in der Cannstatter Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (26.11.2025) gegen 16:50 Uhr in der Cannstatter Straße in Aldingen, zwischen den Einmündungen Schwabstraße und Mörikestraße ereignete. Ein 69 Jahre alter Mann hatte eine Tür seines am Fahrbahnrand geparkten Nissan geöffnet und beugte sich ins Fahrzeuginnere. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit einem dunklen Pkw auf der Cannstatter Straße in Richtung Landesstraße 1144 (L 1144). Er touchierte mit seinem Außenspiegel die Kante der geöffneten Tür. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung L 1144 fort und bog anschließend an der dortigen Einmündung nach links in Richtung Neckartalstraße ab. Der 69-Jährige blieb unverletzt. Am Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

