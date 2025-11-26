Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg Marktplatz: Hoher Sachschaden nach Kollision zwischen Audi A3 und dem Eingangsbereich einer Bankfiliale

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (26.11.2025) gegen 16:20 Uhr wollte ein 83-jähriger Fahrer eines Audi A3 am Marktplatz in Asperg vor einer Bankfiliale einparken. Da der Fahrer mutmaßlich Gas und Bremse verwechselte fuhr er ungebremst in den Eingangsbereich der Bankfiliale. Der Fahrer wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, blieb aber unverletzt. Ein 78-jähriger Passant wurde durch den Verkehrsunfall gefährdet aber nicht verletzt. Das betroffene Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Audi entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Der entstandene Schaden am Gebäude lässt sich zum jetzigen Stand noch nicht beziffern. Die Statik wurde jedoch nicht beeinträchtigt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

