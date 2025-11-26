PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 34-jähriger falscher Bankmitarbeiter in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann befindet sich seit dem 18.11.2025 in Untersuchungshaft, da er im Verdacht steht, sich mehrfach als angeblicher Bankmitarbeiter ausgegeben und zahlreiche Personen betrogen zu haben.

Das Vorgehen der Betrüger ist perfide: Meist ruft eine angebliche Bankmitarbeiterin bei Seniorinnen oder Senioren an und macht ihnen durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass eine unrechtmäßige Abbuchung von ihrem Konto in Höhe von mehreren Tausend Euro bevorstehe. Im Verlauf des Gesprächs entlockt die Anruferin die EC-Karten-PIN der Geschädigten und kündigt einen Mitarbeiter an, der vorbeikomme. Als solcher soll sich der 34-Jährige in mehreren Fällen ausgegeben haben, unter anderem in Gerlingen, Herrenberg und Gärtringen, jedoch auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeipräsidien Pforzheim und Karlsruhe. Unter dem Vorwand, die EC-Karte habe Mängel und müsse ausgetauscht werden, nahm er diese an sich. Anschließend hob der Tatverdächtige den höchst möglichen Betrag an einem nahegelegenen Bankautomaten ab.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten schließlich auf die Spur des 34-Jährigen. Nachdem er am 17.11.2025 im Bereich Oberderdingen (Polizeipräsidium Pforzheim) abermals eine Seniorin betrogen hatte, konnte er von Kräften des Mobilen Einsatzkommandos Stuttgart vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 34 Jahre alte Mann mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit am 18.11.2025 einem Richter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs und wies den 34-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 12:53

    POL-LB: Herrenberg: geparkter Mazda in der Bahnhofstraße zerkratzt

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter beschädigten am Montag (24.11.2025) zwischen 17:30 Uhr und 18:10 Uhr einen in der Bahnhofstraße in Herrenberg geparkten Mazda. Hierbei zerkratzten die Unbekannten mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg nimmt ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:23

    POL-LB: Ditzingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Breslauer Straße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (25.11.2025) zwischen 16:30 Uhr und 22:45 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Breslauer Straße in Ditzingen geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren