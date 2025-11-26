Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Breslauer Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (25.11.2025) zwischen 16:30 Uhr und 22:45 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Breslauer Straße in Ditzingen geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

