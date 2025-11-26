Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: zwei Unfälle wegen Glätte auf der K 1683

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (25.11.2025) ereigneten sich gleich zwei Unfälle auf der Kreisstraße 1683 bei Sersheim. Ein 24 Jähriger befuhr mit einem Mercedes Sprinter gegen 04.45 Uhr die K 1683 in Fahrtrichtung Kleinglattbach. Vermutlich aufgrund nicht an die Witterungsbedienungen angepasster Geschwindigkeit und Glätte geriet der Sprinter auf einer Brücke ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Kurz nachdem sich dieser Unfall ereignet hatte, fuhr ein 32 Jahre alter Kia-Fahrer von Kleinglattbach kommend an die Unfallstelle heran. Er umfuhr den verunfallten Sprinter und scherte anschließend wieder auf seine Spur ein. Nahezu zeitgleich kam ihm ein 35-jähriger BMW-Lenker entgegen, der vermutlich ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der glatten Brücke ins Schleudern geriet. Hierdurch rutschte er auf die Gegenspur und prallte dort mit dem Kia zusammen. Beide Fahrzeuge prallten anschließend gegen die Leitplanken. Während der 24 Jahre alte Mann unverletzt blieb, erlitten der 32- und der 35-Jährige leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Kia und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei den beiden Unfällen ein Gesamtsachschaden von rund 45.000 Euro.

