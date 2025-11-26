PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: zwei Unfälle wegen Glätte auf der K 1683

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (25.11.2025) ereigneten sich gleich zwei Unfälle auf der Kreisstraße 1683 bei Sersheim. Ein 24 Jähriger befuhr mit einem Mercedes Sprinter gegen 04.45 Uhr die K 1683 in Fahrtrichtung Kleinglattbach. Vermutlich aufgrund nicht an die Witterungsbedienungen angepasster Geschwindigkeit und Glätte geriet der Sprinter auf einer Brücke ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Kurz nachdem sich dieser Unfall ereignet hatte, fuhr ein 32 Jahre alter Kia-Fahrer von Kleinglattbach kommend an die Unfallstelle heran. Er umfuhr den verunfallten Sprinter und scherte anschließend wieder auf seine Spur ein. Nahezu zeitgleich kam ihm ein 35-jähriger BMW-Lenker entgegen, der vermutlich ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der glatten Brücke ins Schleudern geriet. Hierdurch rutschte er auf die Gegenspur und prallte dort mit dem Kia zusammen. Beide Fahrzeuge prallten anschließend gegen die Leitplanken. Während der 24 Jahre alte Mann unverletzt blieb, erlitten der 32- und der 35-Jährige leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Kia und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei den beiden Unfällen ein Gesamtsachschaden von rund 45.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 13:04

    POL-LB: Grafenau-Döffingen: Zeugen nach Unfallflucht in der Gutenbergstraße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Montag (24.11.2025) kam es zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Gutenbergstraße in Döffingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Rangieren einen dort geparkten Mazda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:04

    POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Mercedes in der Goethestraße zerkrat

    Ludwigsburg (ots) - zt Zwischen Sonntag (23.11.2025) 17:00 Uhr und Montag (24.11.2025) 15:50 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Goethestraße in Dagersheim einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand den Lack des Mercedes und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren