POL-LB: Grafenau-Döffingen: Zeugen nach Unfallflucht in der Gutenbergstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (24.11.2025) kam es zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Gutenbergstraße in Döffingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Rangieren einen dort geparkten Mazda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

