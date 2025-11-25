POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Mercedes in der Goethestraße zerkrat

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitag (21.11.2025) 15.00 Uhr und Montag (24.11.2025) 08.00 Uhr schlugen noch unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Fuchshofstraße im Ludwigsburger Osten zu. Die Diebe hebelten einen Container auf, der als Lager genutzt wird, und stahlen zwei Rotationslaser im Wert von rund 2.500 Euro daraus. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 29920-0 ...

