POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Mercedes in der Goethestraße zerkrat
Ludwigsburg (ots)
Zwischen Sonntag (23.11.2025) 17:00 Uhr und Montag (24.11.2025) 15:50 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Goethestraße in Dagersheim einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand den Lack des Mercedes und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
