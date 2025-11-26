PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht in der Schillerstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (25.11.2025) zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr in der Schillerstraße in Markgröningen ereignete. Eine bislang unbekannte Person fuhr an einem geparkten Ford vorbei und streifte das Fahrzeug hierbei. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

