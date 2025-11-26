POL-LB: Herrenberg: geparkter Mazda in der Bahnhofstraße zerkratzt
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter beschädigten am Montag (24.11.2025) zwischen 17:30 Uhr und 18:10 Uhr einen in der Bahnhofstraße in Herrenberg geparkten Mazda. Hierbei zerkratzten die Unbekannten mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.
