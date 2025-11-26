POL-LB: Herrenberg: geparkter Mazda in der Bahnhofstraße zerkratzt

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (25.11.2025) zwischen 16:30 Uhr und 22:45 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Breslauer Straße in Ditzingen geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die ...

