Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

BAB 81

Sindelfingen: Zeugen und Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht sowohl Zeugen als auch einen mutmaßlichen Geschädigten eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (25.11.2025) gegen 10:30 Uhr auf der Überleitung der Bundesautobahn 8 (BAB 8) von Karlsruhe kommend auf die Bundesautobahn 81 (BAB 81) in Richtung Singen ereignete. Ein 60 Jahre alter Opel-Lenker war auf der linken Fahrspur der Überleitung von Karlsruhe kommend in Richtung Singen unterwegs und wollte auf die rechte Fahrspur wechseln. Hierbei übersah er mutmaßlich ein rechts neben ihm fahrendes Sattelzuggespann und kollidierte mit diesem. Der 60-Jährige hielt darauf mit seinem nicht mehr fahrbereiten Opel an. Der unbekannte Lenker des Sattelzugs setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Sattelzuggespann kann noch nicht beziffert werden. Der unbekannte Sattelzuglenker sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell