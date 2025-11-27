Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (26.11.2025) zwischen 08:30 Uhr und 16:00 Uhr brachen noch unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Alt-Württemberg-Allee in Ludwigsburg ein. Sie gelangten durch die Wohnungstür ins Innere und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell