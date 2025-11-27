POL-LB: Ludwigsburg: Pkw auf Parkdeck zerkratzt

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (26.11.2025) zwischen 08:30 Uhr und 16:00 Uhr brachen noch unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Alt-Württemberg-Allee in Ludwigsburg ein. Sie gelangten durch die Wohnungstür ins Innere und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die ...

mehr