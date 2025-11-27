POL-LB: Ludwigsburg: Pkw auf Parkdeck zerkratzt
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch (26.11.2025) zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr einen auf dem Parkdeck eines Parkhauses in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg geparkten VW. Die Täter zerkratzten mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand Teile der Karosserie. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell