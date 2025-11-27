Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Einbruch in Firma

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagnachmittag (25.11.2025) und Mittwochmorgen (26.11.2025) in ein Firmengebäude im Amselweg in Besigheim ein. Zunächst verschafften sie sich Zugang in das Kellergeschoss, um anschließend in das Erdgeschoss vorzudringen. Im Erdgeschoss brachen die Unbekannten eine Tür auf und gelangten so in die Büroräume, aus denen sie eine Metallkassette mit mehreren Hundert Euro Bargeld stahlen. Anschließend machten sie sich aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

