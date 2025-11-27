PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Unfallflucht in der Hutwiesenstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (26.11.2025) zwischen 06:45 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim rückwärts Rangieren in der Hutwiesenstraße in Magstadt einen ordnungsgemäß geparkten Peugeot. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 10:56

    POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in der Weimarstraße

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich beim Rückwärtsausparken beschädigte am Mittwoch (26.11.2025) zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen seitlich am Fahrbahnrand der Weimarstraße geparkten VW. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der Fahrer des VW bemerkte eine Notiz mit einer Telefonnummer an seiner Windschutzscheibe, als er zu seinem Wagen kam. Bislang konnte über ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:37

    POL-LB: Schwieberdingen: Unfallflucht auf Einkaufsmarktparkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand am Dienstag (25.11.2025) zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Stuttgarter Straße in Schwieberdingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte die hintere rechte Seite eines geparkten Mercedes und machte sich anschließend kurzerhand ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 09:56

    POL-LB: Besigheim: Einbruch in Firma

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagnachmittag (25.11.2025) und Mittwochmorgen (26.11.2025) in ein Firmengebäude im Amselweg in Besigheim ein. Zunächst verschafften sie sich Zugang in das Kellergeschoss, um anschließend in das Erdgeschoss vorzudringen. Im Erdgeschoss brachen die Unbekannten eine Tür auf und gelangten so in die Büroräume, aus denen sie eine Metallkassette mit mehreren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren