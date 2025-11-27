POL-LB: Magstadt: Unfallflucht in der Hutwiesenstraße
Ludwigsburg (ots)
Am Mittwoch (26.11.2025) zwischen 06:45 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim rückwärts Rangieren in der Hutwiesenstraße in Magstadt einen ordnungsgemäß geparkten Peugeot. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de.
