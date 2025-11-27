Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in der Weimarstraße

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Rückwärtsausparken beschädigte am Mittwoch (26.11.2025) zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen seitlich am Fahrbahnrand der Weimarstraße geparkten VW. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der Fahrer des VW bemerkte eine Notiz mit einer Telefonnummer an seiner Windschutzscheibe, als er zu seinem Wagen kam. Bislang konnte über diese Nummer jedoch niemand erreicht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel.: 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen und bittet auch den Verursacher sich zu melden.

