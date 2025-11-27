PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall auf Stadthallenparkplatz - Zeugen und Geschädigter gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 76-jährige Audi-Lenkerin touchierte am Dienstag (25.11.2025) gegen 11:00 Uhr auf dem Stadthallenparkplatz in der Benzstraße in Herrenberg beim Ausparken vermutlich ein neben ihr geparktes Fahrzeug. Es ist lediglich bekannt, dass es sich mutmaßlich beim beschädigten Fahrzeug um einen roten Pkw gehandelt haben soll. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der Besitzer des beschädigten Fahrzeuges, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg telefonisch unter 07032 2708-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

