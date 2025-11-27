PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 464
Sindelfingen: drei Verletzte nach Auffahrunfall am Stauende

Ludwigsburg (ots)

Drei Verletzte und ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro sind das Resultat eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag (27.11.2025) gegen 15:10 Uhr auf der Bundesstraße 464 bei Sindelfingen ereignet hat.

Ein 48-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter war dort aus Richtung Böblingen kommend auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Renningen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Maichingen übersah der 48-Jährige den Stau, der sich vor ihm gebildet hatte, und fuhr auf die vor ihm stehende Mercedes C-Klasse eines 63-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die C-Klasse auf einen davor stehenden VW Caddy geschoben. Der 48-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 63-jährige Fahrer der C-Klasse sowie der 26-Jährige am Steuer des VW Caddy wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme musste die Bundessstraße 464 im Bereich der Unfallstelle teilweise voll gesperrt werden.

Aktuell (27.11.2025, 17:20 Uhr) besteht die Sperrung nach wie vor, da die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe nass gereinigt werden muss. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch bis gegen 19:00 Uhr andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

