POL-LB: Herrenberg: Pkw aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von insgesamt rund 1.000 Euro entwendete ein noch unbekannter Täter am frühen Donnerstag (27.11.2025) gegen 3.50 Uhr in Herrenberg-Gültstein. Der Unbekannte schlug zunächst eine Scheibe eines in der Marie-Curie-Straße geparkten Mercedes Sprinter ein. Anschließend stahl er das Werkzeug und flüchtete. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Der Täter könnte mit einer Hose mit auffällig reflektieren Streifen im Wadenbereich bekleidet gewesen sein.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

