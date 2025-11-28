PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Mehrere Fahrzeuge in Industriegebiet beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter zwischen Mittwoch (26.11.2025) 19.00 Uhr und Donnerstag (27.11.2025) 10.00 Uhr in einem Industriegebiet in Herrenberg-Gültstein. Der Unbekannte zerkratzte in der Rigipsstraße fünf geparkte Fahrzeuge der Hersteller Volvo, Mercedes, VW sowie Toyota.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

