Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Dienstag (25.11.2025) 16:00 Uhr und Donnerstag (27.11.2025) 07:45 Uhr in Renningen-Malmsheim ihr Unwesen. Die Unbekannten kletterten auf einen Balkon und brachen über ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus in der Talstraße ein. Ob sie hierbei im Inneren des Gebäudes Beute machen konnten, ist noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Leonberg die Tel. 07152 605-0 sowie die E-Mail-Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

