Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim und Bietigheim-Bissingen: zwei Audi gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (28.11.2025) schlugen vermutlich dieselben, bislang unbekannten Täter in Besigheim und Bietigheim-Bissingen zu und stahlen gleich zwei Audi. In Besigheim entwendeten die Unbekannten einen silbernen Audi Q7, der in der Neckarstraße auf einem Parkplatz vor einem Haus abgestellt war. Ein grauer Audi SQ7, der in Bissingen in der Friedrichstraße am Fahrbahnrand gestanden hatte, wurde ebenfalls gestohlen. An beiden Fahrzeugen waren Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) angebracht. Der Wert der Fahrzeuge wurde auf mehrere zehntausende Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de um Hinweise.

