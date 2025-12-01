PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Unfallflucht im Ginsterweg

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter PKW-Lenker am Samstag (29.11.2025) zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr im Ginsterweg in Warmbronn verübte. Der Unbekannte stieß gegen das Heck eines geparkten Skoda und machte sich anschließend davon. Bislang konnte die Polizei ermitteln, dass der Unbekannte vermutlich einen weißen Kombi mit Stuttgarter Kennzeichen (S-) gefahren haben könnte. Möglicherweise handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Dacia. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 15:06

    POL-LB: Weil der Stadt: Einbrüche in Lagerhalle und mehrere Baucontainer

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben zwischen Donnerstag (27.11.2025) 17:30 Uhr und Freitag (28.11.2025) 07:00 Uhr auf einem Firmengelände in der Josef-Beyerle-Straße in Weil der Stadt ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen vier Bau- und Bürocontainer sowie eine Lagerhalle auf. Sie entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag und verschiedene Werkzeuge ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 15:05

    POL-LB: Besigheim und Bietigheim-Bissingen: zwei Audi gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Freitag (28.11.2025) schlugen vermutlich dieselben, bislang unbekannten Täter in Besigheim und Bietigheim-Bissingen zu und stahlen gleich zwei Audi. In Besigheim entwendeten die Unbekannten einen silbernen Audi Q7, der in der Neckarstraße auf einem Parkplatz vor einem Haus abgestellt war. Ein grauer Audi SQ7, der in Bissingen in ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 13:37

    POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Vandalismus in Tiefgarage gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben zwischen Mittwoch (26.11.2025) 23:15 Uhr und Donnerstag (27.11.2025) 02:00 Uhr in einer Tiefgarage im Wilhelmine-Reichard-Weg in Böblingen ihr Unwesen. Die Unbekannten rissen Brandschutzmatten und Stromkabel von den Wänden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Wie die Täter in die Tiefgarage gelangt sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren