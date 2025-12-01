Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Unfallflucht im Ginsterweg

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter PKW-Lenker am Samstag (29.11.2025) zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr im Ginsterweg in Warmbronn verübte. Der Unbekannte stieß gegen das Heck eines geparkten Skoda und machte sich anschließend davon. Bislang konnte die Polizei ermitteln, dass der Unbekannte vermutlich einen weißen Kombi mit Stuttgarter Kennzeichen (S-) gefahren haben könnte. Möglicherweise handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Dacia. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

