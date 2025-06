Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall auf Voßstraße: Polizei sucht unachtsamen Fußgänger

Bremerhaven (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Voßstraße in Bremerhaven-Geestemünde ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Der Verursacher hatte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt. Am Mittwoch, 11. Juni, hatte nach bisherigem Kenntnisstand ein Fußgänger gegen 15.30 Uhr in Höhe der Straße Süderwürden die Voßstraße überquert. Hierbei habe der Fußgänger nicht auf den Verkehr geachtet. Eine Autofahrerin musste demnach ausweichen, um eine Kollision mit dem Fußgänger zu vermeiden. Dabei prallte die Autofahrerin in ein entgegenkommendes Fahrzeug. An beiden Autos entstanden leichte Schäden, Personen wurden nicht verletzt. Der besagte Fußgänger entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne seine Daten zu hinterlegen oder auf die Polizei zu warten. Der Mann wird beschrieben als ca. 70 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Die Ermittler bitten den Verursacher oder Zeugen, die weitere Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

